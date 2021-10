„Bürger über die Gemeinden ins Boot holen“

Gemeinsamer Kauf von Covid-Schutzausrüstung, Übernahme von Intensivpatienten - die Euregio Tirol-Südtirol-Trentino hat in der Coronazeit trotz Grenzbarrieren häufig funktioniert. Nun soll die Bindung noch enger werden: In Innsbruck wurde am Donnerstag das 10-Jahr-Jubiläum zelebriert, in Hall der erste Euregio-Gemeindetag.