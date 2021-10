„Du bist zwar hübsch, aber...“

Bereits in der Pubertät merkte Miriam Berger (Name von der Red. geändert), dass ihre Beine immer kräftiger wurden. Besonders schlimm war es nach ihrer Schwangerschaft mit Anfang 20. „Sie schmerzten stark und fühlten sich schwer an“, berichtet die Wienerin. Darüber hinaus litt sie ständig an blauen Flecken, auch jede Berührung tat weh, v. a. an den Innenseiten der Beine.