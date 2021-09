Impfgremium: Zweite Dosis bei Johnson & Johnson

Die Impfempfehlung gelte auch ausdrücklich auch für Frauen und Männer mit Kinderwunsch sowie für stillende und schwangere Frauen, betonte Mückstein in einer Aussendung am Mittwoch. Nach der Covid-Impfung wurden in mehreren Studien SARS-CoV-2-Antikörper in der Muttermilch nachgewiesen, die einen positiven Effekt auf den Schutz des Kindes haben können. Es sollte daher im zeitlichen Kontext mit der Impfung auch nicht abgestillt werden.