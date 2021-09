Kinder geimpft: Wiener Ärztin wird angefeindet

Kinderimpfung: Das müssen Eltern und Ärzte rechtlich beachten

Obwohl in Österreich noch kein Covid-Impfstoff für Kinder zugelassen ist, ist der Stich auch nicht verboten. Allerdings sind bestimmte Auflagen zu beachten, sagen die Juristen der Ärztekammer. Der Impfarzt muss in jedem Einzelfall eine besonders sorgfältige Nutzen-Risiko-Abwägung sowie eine erweiterte Aufklärung vornehmen. Die Anwendung muss begründet werden, Eltern sind über die genauen Risiken aufzuklären. Kinder sollten zumindest in Grundzügen informiert werden.