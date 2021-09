Kinder impfen: Boom schon vor der Zulassung

Keine Quarantäne bei positiven Fällen in Klasse

Tatsächlich ist die Impfung auch bei Unter-Zwölfjährigen voll gültig. So müssen sie etwa nicht in Quarantäne, sollte es positive Fälle in der Schulklasse geben. Genau das war ein Hauptgrund für Sandra Schwaiger, nach ihrem Sohn (15) nun auch ihre neunjährige Tochter impfen zu lassen: „Ich wollte nicht, dass die Kinder bald wieder ein- bzw. ausgesperrt werden und dadurch Unterricht versäumen.“