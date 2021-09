Johnson & Johnson: Impfdurchbrüche häufen sich

Deutschen Experten fallen vermehrte Impfdurchbrüche beim Corona-Impfstoff Janssen des Herstellers Johnson & Johnson auf. Bisher erkrankten in 6106 Fällen Menschen trotz Immunisierung mit dem Mittel, schreibt das Robert-Koch-Institut (RKI) in seinem aktuellen Wochenbericht. Laut RKI haben bisher gut drei Millionen Menschen in unserem Nachbarland eine Johnson-&-Johnson-Impfung bekommen. Auf eine Million Geimpfte kämen demnach grob überschlagen 2000 Impfdurchbrüche.