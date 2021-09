Frank Verlaat: „Das Momentum spricht für Sturm“

Als Sturm 2018 in der CL-Quali gegen Ajax Amsterdam spielte, ließ sich Frank Verlaat das Duell seiner Ex-Klubs in Graz nicht entgehen, saß in der Merkur Arena auf der Tribüne. Morgen wird der Niederländer das Duell der Schwarzen gegen PSV Eindhoven vor dem TV-Kastl daheim an der Algarveküste verfolgen.