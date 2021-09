Die Ländle-Öffis werden jetzt noch günstiger

Abgesehen von der attraktiven Preisgestaltung verfolge das Land das Ziel, die Verbindungen im öffentlichen Verkehr auszubauen und in die Infrastruktur zu investieren und habe deshalb die Investitionen in diesem Bereich für das kommende Jahr erhöht, so Wallner. Außerdem fließen vom Bund zusätzliche 4,46 Millionen Euro für den öffentlichen Verkehr ins Ländle. 70.000 Menschen in Vorarlberg besitzen derzeit ein maximo-Jahresticket.