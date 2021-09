Linz: Bürgermeister Luger muss erneut in Stichwahl

MFG setzte FPÖ zu

In der als oberösterreichisches Impf-Schlusslicht geltenden Gemeinde Auerbach im Bezirk Braunau hat die impfkritische Liste MFG den Freiheitlichen ordentlich zugesetzt. Während MFG auf Anhieb auf Platz drei landete, verdrängte die ÖVP die FPÖ vom ersten Platz. In Auerbach waren zuletzt nur 34 Prozent der knapp 700 Einwohner immunisiert. 13,13 Prozent entschieden sich am Sonntag für MFG. Die Impfskeptiker-Liste reüssierte aber nicht nur dort. In Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) war man mit 26,73 Prozent am stärksten. Schließlich holte MFG auch in der Landeshauptstadt zwei Mandate.