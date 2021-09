Kogler: Gerufene FPÖ-Geister beißen jetzt zurück

Die grüne Klubchefin Sigrid Maurer sieht im Ergebnis der Landtagswahl in Oberösterreich einen „klaren Auftrag, Regierungsverantwortung zu übernehmen“, auch Vizekanzler und Parteichef Werner Kogler spricht sich im Wahl-Studio von „Krone“ und Puls 24 klar dafür aus. „Möglich ist es“, so Kogler, „aber es liegt nicht an uns.“ Jedenfalls wäre eine schwarz-grüne Koalition mit Klima-Schwerpunkt seiner Ansicht nach „verantwortungsvoller und stabiler“. Zum überraschenden Erfolg der „Ein-Themen-Gruppierung“ MFG sagte Kogler, er habe den Eindruck, dass „hier die Geister, die durch die FPÖ und erst recht durch Herbert Kickl gerufen wurden, zurückbeißen“.