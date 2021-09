Impfskeptiker-Partei MFG zieht in Landtag ein

Der Impfskeptiker-Liste MFG - Menschen-Freiheit-Grundrechte - ist in Oberösterreich die große Überraschung geglückt: Die bis vor Kurzem noch unbekannte Gruppe schaffte es am Sonntag laut Hochrechnung, die Vier-Prozent-Hürde mit sieben Prozent klar zu überspringen, und zieht in den Landtag ein. Für Spitzenkandidat Joachim Aigner ist der Erfolg ver: Er habe den Zuspruch in der Bevölkerung „von Tag zu Tag und Woche zu Woche“ wachsen gesehen.