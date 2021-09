Kurz auf krone.tv: „Sollte nachdenklich stimmen“

Die KPÖ auf Graz auf Platz 1, eine bis vor Kurzem noch unbekannte Partei in Oberösterreich im Landtag - das sind die zwei größten Überraschungen am Super-Wahlsonntag in Österreich. „Das sollte nachdenklich stimmen“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auf krone.tv und meinte damit vor allem das Wahlergebnis in der steirischen Landeshauptstadt. Der Sieg der ÖVP in Oberösterreich sei „jedenfalls ein großartiges Ergebnis“. Was das Abschneiden der Impfskeptiker-Liste MFG betrifft, werde man das noch genauer analysieren, aber es sei „viel an Stimmen am Markt“ gewesen.