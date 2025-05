„Verharmlosung der Drogen ist das größte Übel“

„Die Jungen haben einfach kein Unrechtsbewusstsein mehr. Es ist echt ein Wahnsinn, wie viel von dem Zeug mittlerweile unterwegs ist. Gleichzeitig haben wir immer weniger Überwachungsmöglichkeiten, sind großteils auf Erkenntnisse ausländischer Polizeiorganisationen angewiesen“ – so bitter kommentiert er den Zufallsfund der Bahnpolizei. Diese hatte, wie berichtet, Ende Jänner in einem Zug von Wien nach Linz einen Mühlviertler Lehrling (18) erwischt, der gerade vom Shoppen heimfuhr.



Statt T-Shirts kiloweise Drogen „geshoppt“

Allerdings hatte er keine T-Shirts oder Sneakers im Gepäck, sondern 2,5 Kilo Marihuana und ein Kilo Haschisch. Der Bursch sitzt seither in Untersuchungshaft. Er soll als Administrator einer Chat-Gruppe in nur sechs Monaten 45 Kilo „Gras“, 50 Kilo Haschisch und ein Kilo Kokain in Wien und Deutschland gekauft und mit zwei Helfern im Linzer Großraum weiterverscherbelt haben.