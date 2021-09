Kickl sieht keinen Grund für Kurswechsel der FPÖ

Trotz herber Verluste bei der Landtagswahl in Oberösterreich und bei der Gemeinderatswahl in Graz sieht FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl keinen Grund für eine Kurskorrektur innerhalb der Freiheitlichen. „Die Ergebnisse sind kein Grund zum Feiern, aber auch kein Anlass, die Köpfe hängen zu lassen“, schrieb Kickl am Sonntag auf Facebook.