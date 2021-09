Dankl: „Die Leute wollen keine Machtspiele“

Die Landes-ÖVP kommentierte am Sonntag lieber das für die Volkspartei deutlich erfreulichere Wahlergebnis in Oberösterreich. Er freue sich, dass es im Nachbarbundesland „weiterhin klare und stabile politische Verhältnisse“ gebe, gratulierte Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer seinem oberösterreichischen Kollegen Thomas Stelzer. Salzburgs SPÖ-Chef sieht eine politische Trendwende: „Das System Sebastian Kurz hat den Zenit überschritten.“ Die Grünen und FPÖ in Salzburg übermittelten am Sonntag ebenfalls „Gratulationen und Glückwünsche“ für ihre Parteikollegen.