So geht es nach den Denkzettel-Wahlen weiter

Nach der dunkelroten Sensation in Graz und einer veritablen Impfgegner-Überraschung in Oberösterreich steht die heimische Politlandschaft unter Schock - derart, dass in Graz sogar der langjährige ÖVP-Bürgermeister Siegfried Nagl abtrat. Wie es in Oberösterreich und in der steirischen Landeshauptstadt jetzt weitergeht - und was diese Denkzettel-Wahlen für Auswirkungen auf den Rest Österreichs haben.