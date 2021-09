Graz wählt Gemeinderat: Ihr Überblick auf krone.at

Immer top-aktuell informiert mit dem krone.at-Wahlüberblick: Alle Storys, Hintergründe und Details zu den Wahlen in Graz finden Sie hier. 223.512 Wahlberechtigte, 25.430 Wahlkarten, 14 Parteien, 48 Mandate - ein spannendes Rennen ist zu erwarten. Die besten Karten hat einmal mehr die ÖVP - doch auch die Kommunisten wollen ihre Hochburg verteidigen. Mit krone.at bleiben Sie stets am Ball: Wir präsentieren Ihnen alle wichtigen Infos - vor, während und nach der Wahl. Um 16 Uhr müssen alle Wahllokale schließen, ein Ergebnis ist am Abend zu erwarten.