„Die Neuinfektionen müssen noch deutlich zurück“

Kontrollen enden, wenn Trend anhält

„Die Neuinfektionen müssen aber noch deutlich zurückgehen, da haben wir zu viele. Vor allem in den Gemeinden, in denen die Durchimpfungsrate so niedrig ist“, sagt Bezirkshauptmann Gerald Kronberger. Der Krisenstab des Landes Oberösterreich ist nach dem Erreichen der 50-Prozent-Hürde deutlich positiver gestimmt: „Sollte der Trend leicht rückläufiger Zahlen im Bezirk anhalten, kann es in den nächsten Tagen so weit sein, dass die Kontrollen enden.“