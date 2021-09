Vereinsfreundlichste Gemeinde: Voting in Endphase

Welche ist die vereinsfreundlichste Gemeinde in unserem Land? Diese Frage stellt die „Krone“ gemeinsam mit dem Service Freiwillige. 22 Kommunen sind nominiert – und die Wahl geht nun in das große Finale. Noch bis zum 3. Oktober kann online abgestimmt werden, wer sich diese Auszeichnung am allermeisten verdient. Ein ausgeklügelter Bewertungsschlüssel garantiert auch kleinen Orten eine faire Chance auf den Hauptpreis, nämlich das große Herzensmensch-Fest der „Krone“.