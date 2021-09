Gemeinsam zum ersten Job, zur passenden Ausbildung

Mentoren zur Gestaltung der Zukunft

Den Schülern aus Mittel- oder Polytechnischen Schulen werden Mentoren zur Seite gestellt, die den Jugendlichen beim Sprung in den Job oder in eine weitere Ausbildung begleiten. Heuer werden - bedingt durch die Corona-Situation - 21 Jugendliche betreut, im kommenden Jahr mindestens 43. Wobei vermutlich noch viele dazukommen. Scholda: „Das waren fast nur Online-Anmeldungen. Wir waren erst an einer Schule, in knapp zwei Wochen ist dann ein Treffen an einer Schule in Traiskirchen geplant.“ Da wird mit weiteren Anmeldungen gerechnet. Wichtig ist: Auch in der nächsten Saison will man den Weg von der Schule zur Ausbildung gemeinsam gehen.