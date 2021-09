Alarmsystem mit Rauch: Trafik-Diebe flüchteten

Ein vermeintlicher Brand am Donnerstagabend im Salzburger Stadtteil Taxham hat sich als Diebstahl herausgestellt. Einer von zwei maskierten Männern griff in die Kasse, die Trafikantin konnte aber seine Hand wegschieben und den Diebstahl eines größeren Geldbetrages verhindern. Die 57-Jährige aktivierte das Alarmsystem, einen Raucherzeuger, der die Diebe in die Flucht schlug. Die Täter entkamen mit einem geringen Bargeldbetrag.