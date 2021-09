Daphna Weinstein: Denn im Anfang war das Wort

Daphna Weinstein wurde in Tel Aviv geboren, sie lebt und arbeitet aber bereits seit einigen Jahren in Österreich, aktuell in Kufstein. Weinstein studierte an der Wimbledon School of Art sowie am Chester College in Liverpool. 2008 war die Künstlerin Stipendiatin des Landes Steiermark im Grazer Atelier Rondo. Ihre Werke wurden unter anderem in Großbritannien, Österreich, Japan, Russland und Italien ausgestellt. Einen Namen hat sie sich als Installationskünstlerin gemacht. Ihre Werke, kennzeichnen häufig fein eingearbeitete Scherenschnitte, in denen Grobes und Verletzliches die Aufmerksamkeit des Betrachters erregen.