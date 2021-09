Lärm nach Umbau von Bahnhof plagt die Anrainer

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, der Lärm bleibt: Weil immer mehr Fahrgäste auf der Franz-Josefs-Bahn unterwegs sind, fahren hier auch mehr Züge. Nicht alle sind nämlich den ganzen Tag im Einsatz und werden nun in St. Andrä-Wördern auf einem neuen Wendegleis geparkt. Weil man einen Triebwagen aber nicht so einfach abschalten kann wie den Motor beim Auto, geben die Garnituren auch im Stand stets laute Geräusche von sich – sehr zum Ärger der Anrainer, die während der Bauarbeiten eigentlich schon genug Lärm aushalten mussten. „Wir haben quasi den ganzen Tag lang diese Geräuschkulisse. Nur an den Wochenenden kann man die Ruhe im Garten genießen“, so ein Betroffener.