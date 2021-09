Microsoft zündet großes Surface-Produktfeuerwerk

Surface Pro 8: Größeres Display, neuer Stift

In der klassischen Surface-Familie bringt Microsoft zwei neue Geräte an den Start: das Surface Pro 8 und das für Einsteiger gedachte Surface Go 3. Das Surface Pro 8 bietet ein größeres 3:2-Display - diesmal sind es 13 Zoll - als der Vorgänger, auch hier gibt es 120-Hertz-Bildrate. Das Surface Pro 8 gibt es optional mit LTE-Mobilfunk, der Speicherplatz ist je nach Modell 128 Gigabyte bis ein Terabyte groß. Für Rechenleistung sorgen Quad-Core-Prozessoren aus Intels 11. Core-i-Generation, der RAM ist bis zu 32 Gigabyte groß. Ein weiterer Unterschied zum Vorgänger: Der Eingabestift wurde überarbeitet und ist nun flacher und kompakter. Das Surface Pro 8 kommt am 28. Oktober auf den Markt und kostet mindestens 1180 Euro, Stift und Tastatur-Hülle schlagen mit 280 Euro zu Buche.