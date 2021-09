Einigkeit über 3G-Regelung am Arbeitsplatz

Derzeit sind in Europa 3G-Regelungen im Job etwa von Frankreich und Italien bekannt: in Frankreich für alle Beschäftigten in Bereichen mit viel Publikumsverkehr. In Italien müssen ab 15. Oktober alle Arbeitnehmer per Grünem Pass etwa eine Impfung oder einen Test nachweisen. Das sorgte nicht zuletzt deshalb für Diskussionen, weil ursprünglich Parlamentarier davon ausgenommen gewesen wären.