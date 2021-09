In Nachtgastro, Handel, Job: Ludwig schärft nach

Bei Anordnung schärferer Kontrollen ist Innenministerium gefragt

Die Kontrollen der geplanten Regelungen sollen auch in Wien verschärft werden, kündigte Ludwig an - allerdings sei das mit dem derzeitigen Personalstand in der Wiener Polizei schwierig. Der Bürgermeister will dazu das Innenministerium in die Pflicht nehmen und pochte auf bundesweite Vereinheitlichungen - es sei einfach leichter, einheitliche Regelungen zu kontrollieren. Beim Contact Tracing stehe man in Wien sehr gut da, so der Bürgermeister.