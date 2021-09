Auch Köstinger und Maurer für 3G am Arbeitsplatz

Nach dem Gesundheitsministerium haben sich am Mittwoch nach einer Ministerratssitzung auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) und die Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer für eine Einführung einer 3G-Regel am Arbeitsplatz ausgesprochen. „Grundsätzlich ist alles zu begrüßen, was das Infektionsgeschehen im Griff hält“, erklärte Köstinger, die, wie auch Maurer, auf die laufenden Gespräche zwischen den Sozialpartnern verwies.