Vorbild Italien: 3G am Arbeitsplatz rückt näher

SPÖ: „Was am Wirtshaustisch gilt, sollte auch am Arbeitsplatz gelten“

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner plädierte am Dienstag - wie schon in der Vergangenheit - für die Einführung von 3G am Arbeitsplatz. „Was am Wirtshaustisch gilt, sollte auch am Arbeitsplatz gelten“, sagte sie. Den Arbeitnehmern bringe dies mehr Schutz und Sicherheit, den Arbeitgebern mehr Klarheit.