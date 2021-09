Netflix sichert sich Gesamtwerk von Roald Dahl

Netflix hat sich die Rechte für das Gesamtwerk des britischen Kinderbuchautors Roald Dahl gesichert. Der Streamingdienst knüpft damit an einen 2018 geschlossenen Deal über Zeichentrickfilme mit The Roald Dahl Story Company an, der damals vom Magazin „Hollywood Reporter“ auf einen Wert zwischen 500 Millionen und einer Milliarde US-Dollar geschätzt wurde. Zu der aktuellen Kaufsumme gab es keine Angaben.