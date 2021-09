Merkel und Laschet bei Wahlveranstaltung ausgebuht

Beim Wahlkampfauftritt in ihrem Heimatwahlkreis lobte Merkel Laschet als einen Garanten für eine starke Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze. Bei der Bundestagswahl am Sonntag gehe es darum, dass Deutschland „Anschluss an die Besten der Welt“ halte, sagte sie am Dienstagabend in Stralsund. „Gute Arbeit“ und „gute Bezahlung“ gebe es zukünftig nur, „wenn wir zu den Besten auf der Welt gehören“.