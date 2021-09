CDU holt im Wahlkampffinale noch einmal auf

Wenige Tage vor der Bundestagswahl in Deutschland können die Unions-Parteien in der Wählergunst laut einer neuen Umfrage weiter zulegen, die SPD bleibt stabil. Laut der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL/n-tv kommen CDU/CSU jetzt auf 22 Prozent, ein Plus von einem Punkt im Vergleich zur Vorwoche. Die Sozialdemokraten liegen demnach weiter bei 25 Prozent, die Grünen bei 17 Prozent, die FDP bei elf Prozent, die AfD bei elf Prozent, die Linke sechs Prozent.