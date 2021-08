70% der Unionsanhänger wollen Söder statt Laschet

SPD bei Umfrage erstmals in Führung

Laschet steht wegen schlechter Umfragewerte der Union unter Druck. Erst am Dienstag war eine Forsa-Umfrage bekannt geworden, nach der die SPD gut einen Monat vor der Bundestagswahl erstmals seit Jahren in einer Sonntagsfrage wieder stärkste politische Kraft in Deutschland ist. Im Trendbarometer des Instituts für RTL und n-tv kommen die Sozialdemokraten auf 23 Prozent, die Union erreicht 22 Prozent.