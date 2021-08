Laschet kämpferisch: „30 Prozent noch möglich“

Söder werde im Falle eines Wahlsiegs der Union als CSU-Chef eine wichtige Rolle in Berlin spielen, sagte Laschet. „Ich glaube, dass er den Sieg will und auch alles dafür tut“, wies Laschet die Frage zurück, ob der CSU-Chef vielleicht ein Interesse an seiner Niederlage habe, um bei der nächsten Bundestagswahl selbst als Unions-Kandidat antreten zu können.