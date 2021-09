Diesmal soll der Riese auch fallen

In der Abwehr sieht der Boss auch den Schlüssel zu einer vermeintlichen Sensation. „Wenn wir so lange wie möglich die Null halten, kann es knapp werden.“ Klingler ist seit 13 Jahren Häuptling, hat im ÖFB-Cup mit seinem Verein schon einiges erlebt. Egal, ob die 2:4-Niederlage 2009 nach Verlängerung gegen Sturm, als der Grazer Ausgleich erst in der 93. Minute fiel, oder das 0:5 auswärts bei Rapid Wien 2020 – „diese Spiele bleiben immer in Erinnerung.“ Die Pongauer hoffen vor allem auf die Fans, mindestens 500 sollen kommen, die Alpenarena zum Fußball-Tempel machen. „Das hätte sich die Mannschaft aufgrund der bisherigen Leistungen absolut verdient“, weiß Erfolgscoach Ernst Lottermoser.