Kinderärzte-Mangel wird in NÖ noch Jahre dauern

„Ansprüche haben sich geändert“

Eine Einschätzung aus der Praxis kommt von Dieter Baumgartner. In seiner 34-jährigen Laufbahn als Kinderarzt hat er viele Entwicklungen miterlebt. „Die Ansprüche an die Kinderheilkunde haben sich massiv geändert. Die jungen Fachärzte wollen in Spezialambulanzen praktizieren“, weiß der Vizepräsident der Ärztekammer NÖ. Auch die hohe Zahl an ausländischen Studierenden sieht er problematisch, da diese im Anschluss in die Heimat zurückkehren, um dort zu arbeiten. „Aber auch Österreicher wandern nach Deutschland ab, da der Verdienst höher ist.“ Die größte Hürde seien die Aufnahmetests für das Medizinstudium: „Diese sind zu wissenschaftlich, hier müssten die praktischen Fähigkeiten in den Vordergrund rücken.“