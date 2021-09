Sissi-Kutsche von Bad Ischl glänzt bald wie neu

Weil der über 120 Jahre alte Wagen in ihrem Hotelprojekt in Bad Ischl eine wichtige Rolle spielt, ersteigerten die Familie Zauner, Herbert Ackerl und Josef Öhlinger die Kutsche und blätterten dafür 106.550 € hin. Der Zuschlag sorgte für internationales Aufsehen. Kein Wunder! Die in den 1950er-Jahren gedrehten Sissi-Filme haben Kultstatus, die Schauspieler Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm waren als Kaiserpaar mit dem Fahrzeug unterwegs, an dem der Zahn der Zeit genagt hat.