Auto schnitt Kurve: 11-Jähriger stürzte mit Rad

Gegen 18 Uhr fuhr ein 11-Jähriger aus Graz-Umgebung mit seinem Fahrrad auf der Alten Dorfstraße in Laa in Fahrtrichtung Südwesten. Laut Angaben des Kindes kam in einer unübersichtlichen Kurve ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit in der Fahrbahnmitte entgegen. Der Bub verriss den Lenker und kam zu Sturz. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderklinik Graz eingeliefert.