„Günstigere Grabsteine“: ein Hohn

Es macht so wütend, wenn der Staat und die Behörden versagen - und keiner ist schuld. Beim gestrigen ersten Prozess um den folgenschweren Corona-Ausbruch in Ischgl war diese Wut deutlich spürbar. Da kämpften zwei Hinterbliebene um Recht und Würde. Die Frau hat ihren Ehemann, der Sohn seinen Vater verloren. Sie machen geltend, dass der Verstorbene sich bei der chaotischen Abreise aus dem Tiroler Skiort angesteckt habe. Es geht um 100.000 Euro Schadenersatz vom Staat. Und um einen Präzedenzfall. Weitere 15 Klagen sind eingebracht, Hunderte in Vorbereitung. 6000 Betroffene aus 45 Ländern haben sich bei Verbraucherschützern gemeldet, 32 Menschen starben.