Hat man Corona nicht ernst genug genommen?

„Bis heute keine Antwort“

Man kann’s vielleicht auch ein wenig verstehen, dass die Republik in Gestalt der Finanzprokuratur den Gerichtsweg gehen will. Zu viel steht auf dem Spiel - und damit ist nicht nur Geld gemeint, sondern vor allem auch politische Ämter. Aber der fast schon schnoddrig zu nennende Ton der Klagebeantwortung durch die oberste Behörde trifft die Angehörigen von Opfern, die entweder starben oder bis heute an Folgen ihrer Corona-Infektion laborieren. Die sie sich, so sind sich alle sicher, im Skiurlaub in Ischgl bzw. bei der überstürzten, unkoordinierten Abreise „geholt“ haben.