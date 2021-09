Erster Ischgl-Zivilprozess bereits geschlossen

Im Bus mit hustenden und niesenden Ischgl-Urlaubern

Viele Menschen sollen sich in überfüllten Bussen und Autos angesteckt haben und das Virus dann in Zügen und Flugzeugen an Mitreisende weitergegeben haben. Auf diesem Weg dürfte sich auch der Ehemann bzw. der Vater der Kläger mit SARS-CoV-2 angesteckt haben. Er saß auf der Rückreise in einem Bus mit hustenden und niesenden Ischgl-Urlaubern. Taxis fuhren gar nicht mehr in das Gebiet. Der begeisterte Skifahrer war eigentlich für die Reise nur eingesprungen. Als er am 7. März in das Tal reiste, war längst bekannt, dass es Corona-Infektionsfälle gibt, so der Vorwurf.