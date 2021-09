„Causa Ischgl“: Angehörige zweier Opfer klagen

Termine für acht weitere Verfahren fix

Apropos Termine: Für weitere acht Verfahren stehen ebenfalls Termine im Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen fest, 15 Folgeprozesse stehen ebenfalls fest, in 30 Fällen bemühen sich deutsche Anwälte um Übernahmen durch Rechtsschutzversicherungen. In Österreich entschied das Oberlandesgericht, dass eine „Pandemieklausel“ in Verträgen sittenwidrig ist - die Prozesskosten also durch eine bereits abgeschlossene Rechtsschutz-Versicherung gedeckt sind ...