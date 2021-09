FPÖ bezichtigt Ärztekammer-Chef der „Lüge“

„Präsident Szekeres war als einer der Experten zum Hearing eingeladen und als solcher war er Gast im Hohen Haus. Dass er von den Freiheitlichen dermaßen verunglimpft wurde, ist nicht akzeptabel und entspricht in keinster Weise der Würde des Hohen Hauses “, sagte der Grüne Gesundheitssprecher Ralph Schallmeiner in einer schriftlichen Stellungnahme. Szekeres erklärte am Abend, er habe sich bemüht, den Stand der Wissenschaft darzulegen. Daraufhin sei er drei Mal als Lügner beschimpft worden. In Richtung Freiheitlichen merkte der Ärztekammer-Chef an: „Es werden alle krank, unabhängig von der Parteizugehörigkeit.“