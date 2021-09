Ärztekammer führt 1G-Regel verpflichtend ein

Die steigenden Infektionszahlen veranlassen die Ärztekammer in Wien dazu, ab sofort die 1G-Regel einzuführen. Demnach dürfen nur noch Personen mit vollständigem Impfschutz sowie genesene Personen mit mindestens einer Impfung die Räumlichkeiten in der Weihburggasse betreten, wie am Mittwoch bekannt gegeben wurde.