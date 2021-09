So viele Covid-Patienten in Wien sind ungeimpft

Die Zahl der Menschen, die aufgrund einer Coronavirus-Infektion in österreichischen Spitälern betreut werden müssen, ist weiter im Steigen. In der Bundeshauptstadt befanden sich mit Stand Dienstag 191 Corona-Patienten auf Normalstationen in Behandlung, 78 auf Intensivstationen. Der Anteil der Patienten, die über keinen vollen Impfschutz verfügen, überwiegt auch weiterhin.