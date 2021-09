Zahl der Spitalspatienten weiter stark im Steigen

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) sind 1696 Corona-Neuinfektionen in Österreich verzeichnet worden. Vor einer Woche waren es 1438 neue Corona-Fälle. Einen enormen Anstieg gab es erneut bei der Zahl der Patienten in den Spitälern. Neun weitere Menschen starben im Vergleichszeitraum.