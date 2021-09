Wie drücken Sie auf das digitale Tempo?

Birgit Gerstorfer, SPÖ: „Wir haben erst heuer große und zentrale Bereiche der Pflegedokumentation digitalisiert - ein wichtiger Meilenstein. Konkret bedeutet das mehr Zeit in der Pflege und weniger Aufwand bei der Bürokratie. Also mehr Zeit bei den Menschen und weniger am Schreibtisch. Und genau darum geht es, bei allen Digitalisierungsschritten: Das Leben einfacher zu machen, nicht komplizierter, die neuen Möglichkeiten zu nutzen und dabei alle Menschen in Oberösterreich mitzunehmen. Damit Digitalisierung kein Schlagwort, sondern mit Leben erfüllt ist, muss man aufs digitale Tempo drücken.“