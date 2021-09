Microsoft verabschiedet sich vom Passwort

Zu den von Microsoft in einem Support-Beitrag genannten kennwortlosen Anmeldemethoden zählen die hauseigene Authenticator-App, Windows Hello, physische Sicherheitsschlüssel sowie SMS- oder E-Mail-Codes. Sie seien sicherer als herkömmliche Kennwörter, die gestohlen, gehackt oder erraten werden könnten, so das Unternehmen.