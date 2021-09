„Pakistan ist kein sicherer Hafen für Terroristen“

Klare Absage für Nehammer-Plan

Am Ende des Gesprächs fragte die „Krone“, was der Botschafter von der Idee des Innenministers Karl Nehammer (ÖVP) halte, in Österreich straffällig gewordene Afghanen, die aufgrund der Menschenrechtskonvention nicht in ihre Heimat abgeschoben werden können, in die Nachbarländer wie Pakistan abzuschieben. „Warum sollten wir das tun? Wir haben drei Millionen afghanische Flüchtlinge im Land. Wir haben unseren Anteil erfüllt“, sagte der Botschafter.