Afghanistan könnte zu „Terrorismus-Uni“ werden

Nicht nur die Bevölkerung in Afghanistan befürchtet nach der Machtübernahme durch die Taliban Mitte August nun die Errichtung eines Terrorregime, auch international wächst die Sorge vor eine Erstarken der Bedrohung durch islamistische Terrorgruppen, die im Land am Hindukusch einen sicheren Hafen bekommen könnten. Noch sei es zu früh für ein Urteil, doch könnte Afghanistan nun zur „Schule oder Universität für islamischen Extremismus und Terrorismus“ werden. Diese Besorgnis äußerte am Samstag Ahmed al-Qasimi, Exekutivdirektor des auf Extremismusprävention spezialisierten Hedayah-Zentrum in Abu Dhabi.