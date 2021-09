Kanzler Kurz: „Position der FPÖ schmerzt mich“

Was sich der Kanzler jetzt von uns erwartet …

Bei der seit Tagen schwelende Frage, wer die FFP2-Maskenpflicht für Ungeimpfte im Handel kontrollieren soll, setzt Sebastian Kurz auf „Hausverstand, Vernunft und eine gesunde Bürgerverantwortung“. Wenngleich es Stichproben geben werde, sehe er keinen „großen Kontrollbedarf“. Er appelliert lieber an die Bevölkerung: „Ich erwarte mir, dass sich jeder an die Regeln hält.“